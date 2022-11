Gisèle Bündchen und Tom Brady sind geschiedene Leute. Nach monatelangen Spekulationen gaben das Ex-Supermodel und der Football-Star am vergangenen Freitag (28.10.22) via Instagram ihre Scheidung bekannt. Anscheinend wünschten sich die beiden einen schnellen Cut, denn kaum waren die entsprechenden Papiere eingereicht, war das Ende ihrer Ehe auch schon besiegelt. Doch wie kann das gehen?

Gisèle Bündchen und Tom Brady: Harmonische Scheidung par excellence?

Sowohl Gisèle Bündchen als auch Tom Brady betonten in ihren Instagram-Storys, dass sie sich "einvernehmlich" haben scheiden lassen. So schnell, wie die Trennung letztendlich vonstattenging, sieht alles ganz danach aus, als ob sich die beiden Super-Promis lange im Vorfeld über die Scheidungsmodalitäten geeinigt hatten.

Die US-amerikanische Scheidungsanwältin Jacqueline Newman sieht in Gisèle Bündchen und Tom Brady ein nahezu vorbildhaftes Ex-Ehepaar, wie sie dem "People"-Magazin erklärte: "Zu dem Zeitpunkt, als die Klage eingereicht wurde, hatten sie bereits das Sorgerecht, den Kindesunterhalt und die Alimente ausgehandelt." Und das ohne (bisher) schmutzige Wäsche zu waschen. Doch das sei nicht der einzige Grund, warum die Scheidung von Gisèle Bündchen und Tom Brady in Rekordzeit vom Tisch war.

Zum Super Bowl 2021 zeigten sich Gisèle Bündchen und Tom Brady noch schwer verliebt. Bildrechte: dpa

Blitzscheidung dank Ehevertrag?

Dass aus dem Ehepaar Gisèle Bündchen und Tom Brady so schnell zwei Singles wurden, klappte nur dank eines Ehevertrages. Wie ein Insider dem Promiportal "Page Six" verriet, setzten Gisèle und Tom den Vertrag auf, bevor sie 2009 geheiratet haben. Darin wurde klar festgelegt, wie das gemeinsame Vermögen von 733 Millionen US-Dollar im Falle einer Trennung rasch aufgeteilt wird. "Sie haben beide ihre eigenen getrennten Unternehmen, sodass die Aufteilung ihres Vermögens am Ende nicht kompliziert war."

Der Immobilien-Schatz des Ex-Paares

Ein viel interessanterer und anscheinend auch schwierigerer Verhandlungspunkt: die Aufteilung ihres riesigen Immobilienportfolios. Denn dem Hollywood-Ex-Paar gehört nicht nur ein Haus auf den Bahamas, sondern auch ein Haus im Yellowstone Club in Montana und ein Apartment in New York City - um nur drei Immobilien zu nennen.

Das Highlight ist ein 17-Millionen-Dollar-Anwesen auf der Insel Indian Creek, nordöstlich von Miami. Ganz in der Nähe besitzen übrigens auch Donald-Trump-Tochter Ivanka und ihr Gatte Jared Kushner eine Immobilie. Gisèle Bündchen und Tom Brady wollten hier neben einer großen Villa ein Pool-Haus und mehrere Gästeunterkünfte bauen lassen. Laut "Page Six" soll das Millionen-Anwesen an Tom Brady gegangen sein.

Tom Brady spricht erstmals über Trennung