Die britische Schauspielerin Glenda Jackson ist im Alter von 87 Jahren nach "kurzer Krankheit" gestorben. Das bestätigte ihr Agent Lionel Larner am Donnerstag (15.06.). Demnach sei die zweifache Oscar-Gewinnerin und ehemalige Abgeordnete des britischen Unterhauses zu Hause in London im Kreise ihrer Familie friedlich eingeschlafen.

In Großbritannien und Hollywood gefragt

Glenda Jackson zählte zu den profiliertesten Schauspielerinnen Großbritanniens und war lange Zeit einer der gefragtesten Stars in Hollywood. Ihre Rolle in dem Drama "Liebende Frauen" brachte der versierten Charakterdarstellerin 1971 einen Oscar als beste Hauptdarstellerin ein. Drei Jahre später erhielt sie ihren zweiten Academy Award für die romantische Komödie "Mann, bist du Klasse!".

Zuvor hatte die Britin, die 1936 als Glenda May Jackson in Birkenhead im Nordwesten Englands geboren wurde, am Theater und bald darauf mit kleineren Film- und Fernsehrollen auf sich aufmerksam gemacht.

Glenda Jackson machte sich in Großbritannien, aber auch in Hollywood einen Namen. (Archiv) Bildrechte: Getty Images

Oscars "nicht so wichtig"

Nach dem Durchbruch in Hollywood wurden die 70er Jahre zu Jacksons Jahrzehnt. Insgesamt viermal war sie in dieser Zeit als beste Hauptdarstellerin nominiert, doch nicht ein einziges Mal wohnte Jackson der glamourösen Zeremonie in Los Angeles bei. Die Oscars seien "nicht so wichtig, wie alle denken", begründete sie ihr Fernbleiben im Magazin "Entertainment Weekly". Und weiter: "Man spielt nicht, um einen Preis zu bekommen."

Ich habe (die Oscars) nicht gewonnen. Man hat sie mir gegeben. Glenda Jackson Entertainment Weekly

Nicht nur die beiden Academy Awards wurden Jackson, die auch am Broadway gefeiert wurde, "gegeben". Zu ihren Auszeichnungen zählen unter anderem auch: ein Golden Globe, drei Emmys und ein Tony Award.

Zweite Karriere als Politikerin

Neben der Schauspielerei war die Politik Jacksons große Leidenschaft, womöglich sogar die größere. Mit Mitte 50 beendete Jackson zunächst ihre Karriere als Schauspielerin, um bei den Parlamentswahlen 1992 für die Labour-Partei zu kandidieren. Mit Erfolg. Sie zog ins Unterhaus ein, wo sie als scharfe Kritikerin der Politik von Margaret Thatcher und der Konservativen auffiel.

Mehr als 20 Jahre saß sie als Abgeordnete im britischen Parlament. Mit dem Versuch, Bürgermeisterin von London zu werden, scheiterte sie Ende der 1990er Jahre. 2015 zog sich Jackson endgültig aus der aktiven Politik zurück.

Bis 2015 war Glenda Jackson noch als Politikerin aktiv. (Archiv) Bildrechte: dpa

Rückkehr zur Schauspielerei

Ein Jahr später stand die Kettenraucherin mit der tiefen Stimme wieder auf der Theaterbühne, zunächst in London für Shakespeares "König Lear", dann am Broadway in Edward Albees "Drei große Frauen", für das sie - damals 82-jährig - den Tony Award erhielt. Wieder Filme zu drehen, hatte sie ursprünglich nicht vorgehabt.

Unter anderem für das Drama "The Great Escaper" stand sie nach 47 Jahren Pause dann doch wieder vor der Kamera - gemeinsam mit Hollywood-Star Michael Caine. Wann Jacksons letzter Film im Kino zu sehen sein wird, ist noch unklar.

Jackson war 1958 bis 1976 mit dem Schauspieler Roy Hodges verheiratet. Beide haben einen gemeinsamen Sohn. 1978 wurde Jackson von Queen Elizabeth II. für ihre Verdienste zum "Commander of the British Empire" ernannt.