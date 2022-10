Freitagabend war Showtime in Leipzig! Zum ersten Mal hat Florian Silbereisen Deutschlands größten Publikumspreis moderiert. Der Entertainer und Sänger wurde bereits selbst dreimal mit der "Goldenen Henne" ausgezeichnet, nun konnte der 41-Jährige auch durch den Abend der Gala in Leipzig führen.

Chancen in der Kategorie "Entertainment" hatten sich unter anderem die TV-Shows "Wetten, dass..? Das Comeback", "Kitchen Impossible" und "2021 – Das Quiz" gemacht, doch der begehrte Preis ging an " Kaisermania ".

In der Rubrik "Musik" standen Santiano, Andreas Gabalier, Leony und Peter Maffay zur Wahl. Den Sieg feierte aber Michael Patrick Kelly .

Auch Katrin Sass, Sebastian Koch, das Team von Leander Haußmanns "Stasikomödie" sowie das Ost-West-Ermittlerduo Nadja Uhl & Fabian Hinrichs aus der ARD-Serie "Zerv – Zeit der Abrechnung" hatten in der Kategorie "Schauspiel" Hoffnung auf eine "Goldene Henne". Gewonnen hat aber Schauspielerin Svenja Jung .

Auch in diesem Jahr wurden wieder die "#Onlinestars" gekürt. Das Besondere: Unter goldene-henne.de konnte bis in die Sendung am Abend des 7. Oktober hinein abgestimmt werden. Dort verkündete Florian Silbereisen dann den Preis für die Gamerin Jasmin, die als "Gnu" auf Youtube die magische Grenze von einer Million Abonnenten erreicht hat.