Freitagabend ist Showtime! Zum ersten Mal wird Florian Silbereisen Deutschlands größten Publikumspreis moderieren. Der Entertainer und Sänger wurde bereits selbst drei Mal mit der „Goldenen Henne“ geehrt. Nun wird der 41-Jährige durch den Abend der Gala in Leipzig führen. Übertragen wird die Preisverleihung am Freitag, den 7. Oktober um 20:15 Uhr im MDR.

Chancen auf den begehrten Preis können sich am Freitagabend in der Kategorie „Entertainment“ unter anderem die TV-Shows „Kaisermania“, „Wetten, dass..? Das Comeback“, „Kitchen Impossible“ und „2021 – Das Quiz“ machen.

Auch werden in diesem Jahr wieder die „#onlinestars“ gekürt. Das Besondere: Unter goldene-henne.de kann noch bis in die Sendung am Abend des 7. Oktober hinein abgestimmt werden. Moderator Florian Silbereisen gibt dann live in der Show die Gewinnerin oder den Gewinner bekannt.