Es geht in die entscheidende Phase: Bis heute konnte man für seine Favoriten aus Film, Musik, Sport und Comedy abstimmen. Nur für die Rubrik "Aufsteiger des Jahres" kann noch bis zum Schluss live gevotet werden. 2022 entschied die deutsche Popsängerin Sophia diese Kategorie für sich.



Wer letztlich gewonnen hat, wird sich zur Verleihung am 13. Oktober in Leipzig zeigen.