Am 30. Oktober ist es wieder soweit! Zum mittlerweile 26. Mal wird in Leipzig Deutschlands größter Publikumspreis verliehen: die Goldene Henne 2020. Live dabei sein können Fans der Preisverleihung in diesem Jahr allerdings nur am Fernsehbildschirm. Der Mitteldeutsche Rundfunk überträgt die Gala ab 20:15 Uhr.



Moderiert wird die Show einmal mehr von Kai Pflaume. Allerdings nicht in der Leipziger Messehalle und vor 4.500 Zuschauern. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Produktion in ein kleineres Studio umgezogen. Der Spannung wird das jedoch keinen Abbruch tun.



Für beste musikalische Unterhaltung werden Superstars wie Mel C, Katie Melua, PUR, Nico Santos, David Garrett, Annett Louisan, Joel Brandenstein, Inka Bause - und natürlich die in der Kategorie Musik nominierten Künstler sorgen.