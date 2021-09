Hoffnung auf die Trophäe in der Kategorie "Entertainment" können sich die TV-Shows "50 Jahre Dalli Dalli", "Das Gipfeltreffen", "Frag doch mal die Maus", "LOL: Last One Laughing" und "Wer stiehlt mir die Show?" machen. In der Kategorie "Schauspiel" standen Martin Brambach, Petra Schmidt-Schaller, Claudia Michelsen, Bjarne Mädel und Karoline Schuch zur Wahl.



In der Kategorie "Musik" konnte sich das Publikum zwischen Clueso, Zoe Wees, Wincent Weiss, Nathan Evans und den No Angels entscheiden. In der Kategorie "Sport" fiel die Entscheidung zwischen dem deutschen Skispringer-Team mit Karl Geiger, Pius Paschke, Markus Eisenbichler und Severin Freund, dem Fußballtrainer Thomas Tuchel, dem Bob-Piloten Francesco Friedrich, der Rennrodlerin Julia Taubitz und der Herren-Fußballnationalmannschaft U21.