Tiger Woods habe sich bei dem Unfall "erhebliche Verletzungen" an seiner rechten unteren Extremität erlitten, die in einer Notoperation behandelt worden seien, teilte der Chefarzt des Harbor-UCLA Medical Center, Anish Mahajan, mit. Offene Frakturen im oberen und unteren Bereich des Schien- und Wadenbeins seien mit Schrauben stabilisiert worden, so der Mediziner. Woods sei nach dem "langen chirurgischen Eingriff an seinem rechten Unterschenkel und Knöchel" derzeit wach, ansprechbar und erhole sich in seinem Krankenhauszimmer, hieß es in einer Erklärung auf seinem Twitter-Account.