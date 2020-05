Die Doku-Reihe "Lebenslinien" des Bayerischen Rundfunks zieht anlässlich des 70. Wiegenfestes Bilanz - und ehrt Entertainer Gottschalk mit einer eigenen Ausgabe. Die vollzieht die einzigartige Karriere des gebürtigen Kulmbachers noch einmal nach: vom frühen Tod des Vaters über seinen ersten Job als Moderator bei Bayern 3 bis hin zur Moderation der Samstagabendshow "Wetten dass..?".



Auch private Einblicke kommen dabei nicht zu kurz: die Heirat mit Langzeit-Freundin Thea, ihre gemeinsame Flucht vor dem Medienrummel in die USA, der Verlust ihrer Mühle in Malibu - und dann der ihres Liebesglücks. Mittlerweile ist Thomas Gottschalk mit einer neuen Frau an seiner Seite glücklich.



Zu sehen gibt's "Thomas Gottschalk - Der Thommy von nebenan" noch bis zum 7. Mai 2021 in der ARD-Mediathek! Schauen Sie rein - und stoßen Sie auf Deutschlands beliebtesten Entertainer an. Alles Gute, lieber Thommy!!