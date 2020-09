Zum Jahresende Bilanz ziehen? Das wir im Corona-Jahr 2020 nicht einfach. Fußball-EM und Olympische Spiele abgesagt, kein Oktoberfest - und Gottschalks "Wetten, dass ..?"-Revival verschoben. Auch Preisverleihungen und große Galas hielten sich zuletzt in Grenzen. Thomas Gottschalk wagt's trotzdem, moderiert eine Show auf's ausgefallene Jahr 2020 und sorgt dafür, dass an einem Abend doch noch das ein oder andere Versprechen eingehalten wird.



In der Show zum Jahresende begrüßt er im Ersten Gäste, die in den letzten Monaten verzichten mussten - und holt mit ihnen besondere Erlebnisse nach. Promis und Nicht-Promis werden bei ihm ihren großen Auftritt erleben, emotionale Momente teilen und natürlich jede Menge Spaß haben.