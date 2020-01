Er gehörte zu Hambug wie der berühmte Michel, in dem seine Trauerfeier stattfand: Schauspieler Jan Fedder. Bei seiner letzten Fahrt über den Kiez erwiesen ihm Tausende Menschen die letzte Ehre. Auch an sein Grab auf dem Ohlsdorfer Friedhof kommen täglich Hunderte Leute, um sich mit Blumen oder einem Päckchen Zigaretten von ihm zu verabschieden. So viele, dass die Friedhofsverwaltung jetzt die Reißleine ziehen musste.