Das Grab des "King of Rock'n'Roll" befindet sich auf dem Graceland-Anwesen der Familie. Mehr als eine halbe Million Elvis-Fans strömen jedes Jahr in den "Meditation Garden" des Anwesens, um ihrem Idol posthum nahe zu sein.

Das Grab von Marilyn Monroe liegt in der Urnenwand des Westwood Village Memorial Park Cementery in Los Angeles. Die Namensplakette wird regelmäßig mit Blumen und Glücksmünzen verziert.

Für Reggea-Ikone Bob Marley wurde in seiner jamaikanischen Heimatstadt Nine Miles nach seinem Ableben 1981 ein Mausoleum errichtet. Sein Leichnam soll sich in einem Marmorschrein befinden, dem unter anderem eine Gitarre und ein Mariuhana-Zweig beigelegt wurden.