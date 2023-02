Die drei wichtigstens Preise des Abends

Bei den diesjährigen Grammys wurden insgesamt 91 Trophäen vergeben. Beyoncé war für sage und schreibe neun Preise nominiert und gewann letztendlich in den Kategorien "Beste Dance-Aufnahme", "Bestes Dance-Album", "Beste traditionelle R&B-Performance" und "Bester R&B-Song". Allerdings ging sie in den drei Hauptkategorien leer aus.



Den wichtigsten Preis des Abends sicherte sich Harry Styles: Er gewann mit "Harry`s House" den Grammy für das beste Album des Jahres.



Lizzo gewann den Preis für die beste Single des Jahres für "About Damn Time". Besonders überraschend: Die 73-jährige Singer-Songwriterin Bonnie Raitt setzte sich gegen namhafte Konkurrentinnen wie Adele, Taylor Swift und Beyoncé durch und gewann mit "Just Like That" den Preis für den Song des Jahres. Den Preis übergab ihr niemand Geringeres als US-First-Lady Jill Biden. Sorgte für einen der meistdiskutiertesten Looks des Abends: Sänger Harry Styles. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

Beyoncés Grammy-Fauxpas

Um ein Haar verpasste Beyoncé den vielleicht wichtigsten Moment ihrer bisherigen Karriere, denn: Die Sängerin steckte in L.A.'s Straßenverkehr fest.



Die ersten drei Grammys des Abends konnte sie deswegen nicht selbst entgegennehmen, sie wurden ihr später zum Platz gebracht. Nur wenige Augenblicke nach ihrer Ankunft konnte ihr Moderator und Comedian Trevor Noah allerdings den Grammy für den besten R&B-Song überreichen. "Ich bin überrascht, dass dich der Verkehr überhaupt aufhalten konnte", scherzte Trevor Noah. "Ich dachte, du bist schon durch Raum und Zeit gereist."

Beyoncé kam zwar zu spät zu den Grammys, ihr Look machte den Fauxpas aber mehr als wett: Sie trug ein metallisch-schimmerndes Korsettkleid von Gucci. Bildrechte: dpa

Dieser Musiker hielt bisher den Grammy-Rekord

Beyoncé stieß bei den diesjährigen Awards den bereits verstorbenen britisch-ungarischen Dirigenten Sir Georg Solti (1912-1997) vom Grammy-Thron – er kam auf insgesamt 31 Preise.



Nach Stationen in Budapest, Salzburg, München, London und der Schweiz begann Sir Georg Solti in den 1970er-Jahren seine legendäre Zusammenarbeit mit dem "Chicago Symphony Orchestra", mit dem er über tausend Konzerte bestritt und mehr als hundertfünfzig Plattenaufnahmen einspielte. Sir Georg Solti hinterließ eine Diskografie mit über 250 Aufnahmen und wurde insgesamt 105 Mal für den Grammy nominiert. Bisher galt der Dirigent Sir Georg Solti als der erfolgreichste Künstler in der Geschichte der Grammys. Bildrechte: dpa

Viola Davis: Emmy, Tony, Oscar und nun auch Grammy

Für einen historischen Moment sorgte bei der Grammy-Verleihung auch Schauspielerin Viola Davis. Sie wurde für das Audiobuch ihrer Autobiografie "Finding Me" geehrt – und erreichte damit den sogenannten "EGOT"-Status. Bedeutet: Sie gewann in ihrer Karriere alle vier großen Trophäen der US-Unterhaltungsbranche – Emmy, Grammy, Oscar und Tony. Das schafften neben ihr bisher nur 17 weitere Künstler wie Whoopi Goldberg, John Legend, Andrew Lloyd Webber, Audrey Hepburn oder Jennifer Hudson. Ist nun Mitglied eines erlesenen Zirkels: Schauspielerin Viola Davis. Bildrechte: dpa

Auszeichnung für deutsche Sängerin Kim Petras

Unter den diesjährigen Grammy-Gewinnern ist auch eine Deutsche, nämlich die in Köln geborene Sängerin Kim Petras. Mit dem britischen Sänger Sam Smith wurde sie für ihren Hit "Unholy" ausgezeichnet. Die beiden gewannen die Trophäe als bestes Popduo. Kim Petras, die 1992 als biologischer Junge zur Welt kam, ist damit die erste trans Person in der Geschichte der Grammys, die in dieser Kategorie punkten konnte.



Sam Smith ließ ihr bei der Dankesrede gerührt den Vortritt, wissend, wie wichtig der Moment für Kim Petras und die LGBTQIA+Community ist:

Sam [Smith] wollte, dass ich diesen Preis annehme, weil ich die erste Transfrau bin, die diesen Preis gewinnt. Ich will nur all den unglaublichen Transgender-Legenden vor mir danken, die diese Türen für mich geöffnet haben, damit ich heute Abend hier sein kann. [...] Ich bin an einer Autobahn mitten im Nirgendwo in Deutschland aufgewachsen. Und meine Mutter hat mir geglaubt, dass ich ein Mädchen bin. Ohne sie wäre ich nicht hier. Kim Petras

Kim Petras und Sam Smith gewannen den Grammy als bestes Popduo. Ihr Song "Unholy" schaffte es im Herbst 2022 auf Platz Eins in Großbritannien und den USA. Bildrechte: IMAGO / UPI Photo