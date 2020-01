Sie ist erst 18 Jahre alt – und zieht mit ihrer Musik weltweit die Menschen in ihren Bann: US-Sängerin und Songwriterin Billie Eilish ist die Abräumerin der diesjährigen Grammy-Verleihung. Die Sängerin wurde während der Gala im Staples Center in Los Angeles für das beste Album ("When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"), die beste Aufnahme und den besten Song (beides für "Bad Guy") sowie als beste Newcomerin ausgezeichnet. Ellish gewann außerdem den Grammy für das beste Pop-Gesangsalbum.