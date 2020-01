Rocky bekennt Farbe! Auf Instagram hat sich Sylvester Stallone seinen Fans mit komplett grau-weißer Haarpracht präsentiert - und viel Lob geerntet. Der Verzicht auf Haarfärbemittel kommt bei seinen Followern gut an. "Toller Look!", kommentiert nicht nur ein Nutzer. Jetzt kann er sich einreihen in die Riege der gereiften Hollywood-Hotties, Prädikat grau, aber sexy. George Clooney, Pierce Brosnan, Jeff Bridges oder Richard Gere schwimmen schon länger auf der Attraktivitäts-Welle. Und das zu Recht: Acht von zehn Frauen finden ergrautes Haar bei Männern attraktiv, hat das Marktforschungsinstitiut GfK herausgefunden.