"Das könnte der beste Tweet aller Zeiten sein", kommentiert US-Anwalt George Conway Thunbergs Nachricht. Auch Drehbuchautor Ed Solomon griff die hohe Zahl der Tweet-Ansichten auf: "1,90 Meter 90 Kilogramm 36-jähriger Typ bricht einen Streit mit 19-jährigem Mädchen vom Zaun und verliert vor 50 Millionen Leuten." Und der ugandische Klimaaktivist Nyombi Morris rief den Klimawandel mit einem Bild von unter Wasser stehenden Autos in Erinnerung. Einige Internet-User machten sich sogar einen Spaß daraus, kurzzeitig Tates Wikipedia-Eintrag zu überarbeiten. Ergänzt wurde ein Boxkampf zwischen Andrew Tate und Greta Thunberg, den die 19-Jährige für sich entschieden hat. Doch es gibt auch kritische Stimmen zum Konter der Klimaaktivistin - insbesondere aus dem feministischen Lager. "Lasst uns aufhören, Männer nach der Größe des Penis zu bewerten", fordert die Pornografieforscherin Madita Oeming. Sich über einen kleinen Penis lustig zu machen, sei "zutiefst unfeministisch", schreibt eine andere Twitter-Userin - und wirft Thunberg "Bodyshaming und Verbreitung von toxischer Männlichkeit" vor.

Andrew Tate fällt es unterdessen schwer, seine Niederlage gegen die 19-jährige Thunberg zu verkraften. Vergleichsweise einfallslos versucht er sich mit einem neuen Video zu wehren, das ihn an einer Zigarre lutschend zeigt, während er die Klimaaktivistin erneut verhöhnt.



Gefallen dürfte das zumindest seinen Fans. Tates Videos - so umstritten sie auch sind - erfreuen sich im Netz großer Beliebtheit. Selbst dann, wenn er Frauen als das Eigentum ihres Mannes bezeichnet oder Vergewaltigungsopfer einer Mitverantwortung bezichtigt.



Dafür ist er in der Vergangenheit bereits von mehreren Plattformen verbannt worden. Auf Twitter darf er sich erst seit der Übernahme durch Elon Musk wieder öffentlich äußern.



BRISANT/dpa