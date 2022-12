Andrew Tate fällt es unterdessen schwer, seine Niederlage gegen die 19-jährige Thunberg zu verkraften. Vergleichsweise einfallslos versuchte er sich mit einem neuen Video zu wehren, das ihn an einer Zigarre lutschend zeigt: Er möchte sich eine Pizza bestellen, die ihm in einem Karton aus nicht recycelter Pappe geliefert werden soll.



Eine Aktion, die für den Influencer nun nach hinten losging. Denn zwischenzeitlich ist Andrew Tate in Rumänien festgenommen worden. Grund dafür ist natürlich nicht seine Häme gegen die 19-jährige Thunberg. Vielmehr werden Tate, sein Bruder und zwei weitere Verdächtige der Vergewaltigung und des Menschenhandels bezichtigt.



Die vier Verdächtigen sollen seit Beginn des Jahres 2021 Menschenhandel in Rumänien und auch in den USA und Großbritannien betrieben und Frauen zur Prostitution gezwungen haben.



Medienberichte, denen zufolge die Ermittler aufgrund des im Video gezeigt Pizzakartons auf Tates Spur gekommen sein sollen, bestätigten die rumänischen Behörden nicht.



Greta Thunberg ist Tates Festnahme allerdings nicht entgangen. Am Freitag (30. Dezember) schrieb sie bei Twitter: "Das passiert, wenn man seine Pizzakartons nicht recycelt." Innerhalb von Minuten wurde auch dieser Tweet Zehntausende Mal mit "Gefällt mir" gutgeheißen.



BRISANT/dpa