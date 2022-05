Mit acht Konzerten auf großen deutschen Freiluftbühnen wollte Herbert Grönemeyer 2022 das 20-jährige Jubiläum seines Multiplatin-Erfolgsalbums “Mensch” feiern. Unter anderem wäre er in Hannover, Gelsenkirchen und München aufgetreten. Betroffen von der Absage ist auch das Konzert in Leipzig am 4. Juni. Mit mehr als drei Millionen verkauften Exemplaren ist "Mensch" nach wie vor eines der erfolgreichsten Musikalben Deutschlands. Am Mittwoch dann die Nachricht für seine Fans: Herbert Grönemeyer sagt seine Open-Air-Tournee komplett und ersatzlos ab.