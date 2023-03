Doch nicht nur ihr Look sorgt für negative Kommentare, auch Gwyneth Paltrows Aussagen kommen auf Instagram, Twitter, TikTok und Co. nicht gut weg.



Einige Sätze gehen regelrecht viral und werden in kurzen Clips parodiert. Mittlerweile bereits legendär: An einem der Verhandlungstage wurde Gwyneth Paltrow von einer Anwältin befragt, welche Verluste sie selbst durch den Unfall erlitten habe. Ihre Antwort: "Nun, wir haben einen halben Tag Skifahren verloren." Das Mitleid hält sich im Netz in Grenzen. Selbst Schauspielkollegin Busy Philipps kann sich eine Spitze nicht verkneifen. Auf ihrem Instagram-Account teilt sie ein Selfie mit Schauspielerin Jen Tullock beim Cocktailtrinken und setzt darunter Gwyneth Paltrows Zitat.