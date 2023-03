Gwyneth Paltrow pflegt ihr Image als Sauberfrau: Gesunde Ernährung, viel Sport, harmonisches Patchwork-Family-Leben - dafür steht die Millionen-Unternehmerin. Doch ihr Image schien in den vergangenen Tagen Schaden zu nehmen.



Zwischendurch ging es der Presse und den Fans scheinbar kaum noch um den Prozess an sich, sondern vielmehr um Gwyneth Paltrows Auftreten. Sie erschien vor Gericht stets perfekt durchgestylt, bevorzugt trug sie kostspielige Designermode in schlichten Uni-Farben. Auf Instagram und TikTok nannten es die User einen "unaufgeregten Wohlstands-Look" oder "Stealth Luxury", also "stillen Luxus". Hochwertig, minimalistisch und trendbewusst. Das Modemagazin "Elle" schrieb zum Beispiel, dass Gwyneth Paltrows Look die Ästhetik der kommenden Herbst/Winter-Saison widerspiegele.