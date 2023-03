Gwyneth Paltrow steht seit Dienstag (21.03.23) vor Gericht. Der Grund: Der 76-jährige pensionierte Optiker Terry Sanderson wirft der Oscar-Gewinnerin ("Shakespeare in Love") vor, sie vor sieben Jahren beim Skifahren in den Rocky Mountains gerammt und schwer verletzt zu haben. Während die Schauspielerin immer wieder ihre Unschuld beteuert, bekräftigt der Kläger seine schweren Vorwürfe.

Terry Sanderson sagte vor Gericht im US-Bundesstaat Utah, er habe bei dem Zusammenstoß vier Rippenbrüche und dauerhafte Hirnschäden erlitten. Der Unfall habe seine "Persönlichkeit" verändert. "Ich lebe jetzt irgendwie ein anderes Leben", sagte der pensionierte Optiker.



Gwyneth Paltrow sei auf der Skipiste von hinten in seinen Rücken gekracht. Durch den "schweren Schlag" sei Terry Sanderson in die Luft geschleudert worden. "Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass alles schwarz wurde." Auch ein Zeuge sagte in dem Prozess aus, er habe gesehen, wie Gwyneth Paltrow Terry Sanderson angefahren habe.