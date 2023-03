Gwyneth Paltrows Anwalt Steven Owens wies die Vorwürfe von Terry Sanderson vehement als "totalen Bullshit" zurück. Seine Mandantin sei eine "vorsichtige" Skiläuferin. Er wirft Terry Sanderson vor, "vollkommen besessen" von dem Fall zu sein und "falsche Anschuldigungen" zu machen.



Am Dienstag (28.03.2023) wurden nun auch die Aussagen von Gwyneth Paltrows Kindern Apple und Moses Martin vorgelesen. Vater ist der Coldplay-Sänger Chris Martin. Aus terminlichen Gründen konnten die beiden nicht nach Utah reisen. Der 16-jährige Moses erinnert sich an den Zeitpunkt unmittelbar nach dem Skiunfall seiner Mutter mit Terry Sanderson. "Den eigentlichen Zusammenstoß" habe er nicht gesehen. "Als ich rüberfuhr, hörte ich meine Mutter den Typen anschreien", zitiert das "People"-Magazin aus seiner eidesstattlichen Erklärung. "Sie sagte etwas in der Art von: Was zur Hölle. Sie sind gerade in mich reingefahren.'"



Die 18-jährige Apple berichtete, dass ihre Mutter ihr von dem Vorfall erzählt habe, als sie kurze Zeit später zum Mittagessen am Fuße des Berges wieder zusammenkamen. "Sie war sehr aufgebracht – sie hat uns erzählt, was passiert ist [...]. Ich bemerkte, dass sie ein wenig geschockt aussah, und ich fragte, was passiert sei, und sie sagte: 'Dieses A-Loch ist in mich hineingefahren. Er ist mir direkt in den Rücken gefahren.'"