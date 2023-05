Podcast-Host Alexandra Cooper kommt ziemlich schnell zur Sache und will wissen: "Wer ist der bessere Küsser?"



"Uhhh...das ist wirklich schwer", so Gwyneth Paltrow. "Weil zwischen mir und Brad so eine besondere Chemie war - du weißt schon...die Liebe meines Lebens...so in der Art. Aber Ben war technisch wirklich exzellent."



Anscheinend wird es Gwyneth an dieser Stelle kurz zu schlüpfrig, denn sie unterbricht und sagt: "Meine Güte, ich kann nicht glauben, dass meine Tochter das hören wird!"