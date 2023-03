Gwyneth Paltrow steht seit Dienstag (21.03.23) vor Gericht. Der Grund: Der 76-jährige pensionierte Optiker Terry Sanderson wirft der Oscar-Gewinnerin ("Shakespeare in Love") vor, sie vor sieben Jahren beim Skifahren in den Rocky Mountains gerammt und schwer verletzt zu haben. Nun machte auch die Schauspielerin ihre Aussage und die hört sich ganz anders an. Der Rentner habe den Unfall verursacht, als er von hinten mit den Skiern zwischen ihre Beine fuhr, behauptet sie.