Lebenszeichen von Jasmin Tawil

Erst vor wenigen Wochen ist Jasmin Tawil "sehr erleichtert" nach Deutschland zurückgekehrt, um ihr turbulentes Leben wieder in den Griff zu bekommen. Doch lange hielt die Ruhe nicht. Nach Angaben der Bild-Zeitung war die 40-Jährige inzwischen verschollen. Seit ihrer Rückkehr aus Costa Rica habe sie in Berlin bei Freunden und in Hostels gewohnt, doch plötzlich fehlte offenbar jede Spur von der Sängerin und Schauspielerin.

Freunde und Verwandte machten sich Sorgen, sogar die Polizei soll nach der Ex-Frau von Popstar Adel Tawil gesucht haben. Nach Angaben der Bild-Zeitung sei Tawil seit Sonntag (09.04.) ohne Obdach, weil sie die Wohnung von Freunden verlassen musste.

Doch am Freitag (14.04.) meldete sich Jasmin Tawil in einer Instagram-Story, die sie direkt an BRISANT richtete, zurück. Sie habe wieder ein Handy, Geld und ein Zuhause.

Jasmin Tawil war von 2011 bis 2014 mit dem Popstar Adel Tawil verheiratet. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / foto-ritter.de

Sohn weiterhin in Costa Rica

Es ist die nächste Wendung im Leben der früheren Soap-Darstellerin, die vor wenigen Wochen noch "sehr erleichtert" aus Costa Rica in ihre Heimat kam. Doch schon damals war die Freude getrübt, denn ihren dreijährigen Sohn Ocean musste sie in Mittelamerika zurücklassen. Er befindet sich dort in einem Kinderheim - wegen der Probleme seiner Mutter.

Inzwischen soll ihr das Sorgerecht für den Jungen entzogen worden sein. Medienberichten zufolge hätte Tawil das in ihrer Instagram-Story mitgeteilt. "Deutschland hat mir gemeinsam mit Costa Rica das Sorgerecht entzogen", wird sie zitiert. "Also aktuell habe ich überhaupt gar kein Sorgerecht." Die Story ist allerdings nicht mehr online.

Immer wieder Ärger mit der Polizei

Nach Angaben ihres Vaters Michael Weber wurde Jasmin in Costa Rica verhaftet, weil ihr insgesamt vier Delikte vorgeworfen wurden: "Es fing mit einer persönlichen Auseinandersetzung mit ihrem Lebensgefährten und dessen Mutter an", so Michael Weber gegenüber BRISANT. "Jasmin muss wohl mit einem Messer oder einer Machete auf sie losgegangen sein, ich weiß es nicht ganz genau. Dann muss sie ein Hotelzimmer verwüstet haben. Außerdem gab es noch einen Einbruch mit Diebstahl und eine Attacke auf eine weitere Person." Jasmin Tawil musste sich in Costa Rica wegen vier Delikten verantworten. (Archiv) Bildrechte: imago images/POP-EYE

Keine Aufenthaltsgenehmigung

Weil sie weder einen festen Wohnsitz noch eine gültige Aufenthaltsgenehmigung vorweisen konnte, landete Jasmin Tawil im Gefängnis, dann in einer psychiatrischen Einrichtung. Kurz nach der Entlassung aus der Klinik, wurde sie dann erneut festgenommen und nach wenigen Tagen in Haft wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf Anraten des deutschen Konsulates hat sie Costa Rica daraufhin verlassen. Allerdings ohne ihren dreijährigen Sohn Ocean, der nach wie vor in einem Kinderheim lebt.

Über Hawaii nach Costa Rica

Von 2011 bis 2014 waren Jasmin und Adel Tawil verheiratet, 2015 kam die Scheidung. Jasmin flüchtete daraufhin nach Hawaii - kein Zufall, wie ihr Vater sagt. Denn ausgerechnet dort hat ihr Adel Tawil einst einen Hochzeitsantrag gemacht. Auf Hawaii lernte Jasmin den Vater ihres Kindes kennen. Beide wanderten später nach Costa Rica aus.