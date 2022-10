Achtung: Das nächste Kostüm könnte vielleicht für einen Ohrwurm sorgen. 3...2...1... "I'm a Barbie girl, in the Barbie world." Schauspielerin Rebel Wilson wollte sich zu Halloween in Barbie verwandeln. Ihre Freunde zogen mit und warfen sich ebenfalls als Barbie und Ken in Schale – samt Pappkarton. Wie direkt aus dem Spielzeugparadies entflohen.