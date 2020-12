Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow Er war ein junger aufstrebender Schauspieler - und zählte sowohl in der BR-Serie "Dahoam is dahoam" als auch in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" zum festen Stamm. Im Kino war er in der Verfilmung von "Die Welle" zu sehen. Am 15. Januar starb Ferdinand Schmidt-Modrow im Alter von nur 31 Jahren an einem Speiseröhren-Riss. Bildrechte: imago images / Mary Evans