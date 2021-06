Vielleicht wird's für Kitty dann auch eine lange Massage geben. Sie haben richtig gelesen! Hape Kerkeling massiert seine Katzen - und die danken es ihm mit einem wohligen Schnurren.



Darüber hinaus wird für die Miezen gekocht - und ab und an auch geschummelt. Zum Beispiel am Flughafen, wenn der Kater mit in die Kabine soll, obgleich er dafür eigentlich zu schwer ist. Klar, dass sich Hape da ins Zeug legt. Immerhin geht's um die Folgen seiner Kochkünste.