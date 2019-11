Eigentlich hatte sich der 54-Jährige vor ein paar Jahren aus dem Showgeschäft zurückgezogen, aber dieser Film war eine Herzensangelegenheit. "Ich habe wirklich dringlich darauf gewartet, dass Disney in die Pötte kommt und endlich der zweite Teil entsteht. Das Warten hat sich gelohnt. Ich finde den zweiten Teil noch besser als den ersten und Olaf hat eine noch größere Rolle, was mir persönlich gut gefällt", so Kerkeling gegenüber BRISANT. Warum er den Schneemann so mag? "Der Olaf ist mit so einer unglaublichen Liebenswürdigkeit ausgestattet. Er hat so eine gesunde Naivität, mit der er auf das Leben schaut und trotzdem hat er seine ganz eigene Lebensklugheit", so Kerkeling.