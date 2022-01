Er ist einer der wenigen deutschen Schauspieler, die im Ausland an ihre Erfolge anknüpfen konnten: Hardy Krüger. Nun ist der "Weltenbummler" in seiner Wahlheimat Palm Springs in Kalifornien im Alter von 93 Jahren plötzlich und unerwartet gestorben. "Seine Herzenswärme, seine Lebensfreude und sein unerschütterlicher Gerechtigkeitssinn werden ihn unvergessen machen", trauert seine Agentur um den Leinwand-Star.

In rund 75 Filmen spielte der gebürtige Berliner, der lange in Kalifornien und Hamburg lebte, die Hauptrolle. Nach dem Krieg war er einer der wenigen deutschen Schauspieler, denen eine internationale Karriere gelang. Krüger schaffte den Durchbruch außerhalb Deutschlands in dem britischen Kriegsfilm "Einer kam durch". An der Seite von John Wayne war er in "Hatari!" zu sehen, gemeinsam mit James Stewart und Peter Finch in "Der Flug des Phoenix".



Hardy Krüger erhielt im Laufe seiner Karriere verschiedene Auszeichnungen, darunter den Bundesfilmpreis und das Große Verdienstkreuz.