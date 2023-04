Der legendäre US-Sänger, Schauspieler und Bürgerrechtsaktivist Harry Belafonte ist tot. Der unter anderem für den Hit "Banana Boat Song" bekannte Entertainer starb im Alter von 96 Jahren in New York an Herzversagen. Der "Calypso-König" war ein Wegbereiter für schwarze Künstler in den USA, engagierte sich als Bürgerrechtsaktivist und im Kampf gegen Armut.