Harvey Weinstein und R. Kelly haben einiges gemein: Sie zählten beide einst zu den größten Namen ihrer Branche und sind tief, tief gefallen. Beide Männer wurden bereits wegen Sexualstraften verurteilt und mussten sich nun wiederholt vor Gericht verantworten. Es drohen weitere Haftstrafen.

#MeToo-Verhandlungen

Seit 2017 haben mehr als 80 Frauen Harvey Weinstein öffentlich sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Vorwürfe wurden unter anderem von Gwyneth Paltrow, Salma Hayek, Léa Seydoux, Angelina Jolie, Kylie Jenner, Cara Delevingne und Uma Thurman erhoben. Die Vorfälle sollen bis in die 1980er-Jahre zurückreichen und seien in Hollywoodkreisen lange ein offenes Geheimnis gewesen.



Der Fall hatte damals die #MeToo-Bewegung maßgeblich mit ausgelöst. In New York war Harvey Weinstein 2020 wegen Vergewaltigung und schwerer sexueller Nötigung zu einer Haftstrafe von 23 Jahren verurteilt worden.

Weitere 16 Jahre Haft für Harvey Weinstein

Nun ist der ehemalige Hollywood-Produzent in Los Angeles in einem zweiten Prozess zu einer Haftstrafe von weiteren 16 Jahren verurteilt worden. Harvey Weinstein wurde von einer Geschworenenjury der Vergewaltigung einer Frau in einem Hotel in Beverly Hills vor zehn Jahren für schuldig befunden.



Insgesamt soll der 70-Jährige nun für 39 Jahre im Gefängnis bleiben. Harvey Weinstein legte aber umgehend Berufung ein. Einst einer der erfolgreichsten Filmproduzenten, jetzt ein gebrochener Mann: Harvey Weinstein. Bildrechte: Getty Images

Auch R. Kelly nochmals verurteilt

Am selben Tag fiel auch für den "I Believe I Can Fly"-Sänger R. Kelly ein weiteres Urteil.



Bereits im Vorjahr wurde R. Kelly von einem Gericht in New York wegen schwerer Sexualverbrechen und Menschenhandels zu 30 Jahren Haft verurteilt. Laut Anklage soll er ein ganzes Netzwerk von Helfern aufgebaut haben, das ihm minderjährige Fans zuführte. Seine Opfer soll er zum Teil eingesperrt und brutal missbraucht haben.



Am Donnerstag (23.02.) wurde der bereits im Gefängnis sitzende Ex-Musikstar von einem Gericht in Chicago nochmals zu 20 Jahren Haft verurteilt. In seiner Heimatstadt Chicago wurde er der Produktion von Kinderpornos und der Verführung Minderjähriger schuldig gesprochen.

R. Kelly soll 31 Jahre in Haft

Doch anders als im Fall von Harvey Weinstein entschied das Gericht, dass der 56-Jährige seine beiden Haftstrafen größtenteils zeitgleich verbüßen darf. Lediglich ein Jahr wird auf die 30 Jahre Freiheitsentzug aufaddiert.



Die Staatsanwaltschaft hatte gefordert, dass die beiden Haftstrafen zusammengerechnet werden müssen: "Der einzige Weg sicherzustellen, dass er nicht rückfällig werden wird, ist eine Strafe zu verhängen, durch die er für den Rest seines Lebens im Gefängnis bleibt", so Staatsanwältin Jeannice Williams Appenteng.



R. Kellys Verteidigung hatte allerdings argumentiert, dass er aufgrund seines Alters "wahrscheinlich in beiden Fällen im Gefängnis sterben" wird. R. Kelly wäre nach Verbüßung der ersten 30-jährigen Strafe 86 Jahre alt.



Die Verteidigung des Musikers hat bereits angekündigt, in beiden Prozessen in Berufung gehen zu wollen. Missbrauch von Minderjährigen und Kinderpornografie: R. Kelly werden zahlreiche Sexualverbrechen vorgeworfen. Bildrechte: IMAGO/ZUMA Wire