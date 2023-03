Schock für Fans des Kultsängers David Hasselhoff: Der 70-Jährige Ex-Baywatch-Star wollte eigentlich in zwei Wochen seine Tour starten. Geplant waren Termine in zehn Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Doch daraus wird nun nichts: "Leider bin ich an einer ernstzunehmenden Augeninfektion erkrankt", hieß es in einem Statement von Hasselhoff. "Schweren Herzens muss ich die Tournee absagen."