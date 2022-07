In einem Interview mit der Promi-Gazette "People" hat US-Schauspielerin Hayden Panettiere über ihre früheren Suchtprobleme gesprochen. Die sollen auch die Beziehung zu ihrem Ex-Verlobten Wladimir Klitschko belastet haben, mit dem sie die mittlerweile siebenjährige Tochter Kaya Evdokia Klitschko hat.

Dann ging es mir schlechter als vorher. Ich befand mich in einem Kreislauf der Selbstzerstörung.

Von Kindesbeinen an stand Hayden Panettiere vor der Kamera, feierte in jungen Jahren mit Filmen und Serien wie "Girls United", "Nashville" und als Filmtochter von Ally McBeal Welterfolge. Die ersten "Happy Pills" sollen der jungen Schauspielerin bereits im Alter von 15 Jahren angeboten worden sein. Dass das zu einer Drogenabhängigkeit führen könnte, ahnte Panettiere damals noch nicht.

Er wollte nicht in meiner Nähe sein. Ich wollte selbst nicht in meiner Nähe sein.

Als sich Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko im Jahr 2018 endgültig trennen und auch ihre Serie "Nashville" nicht verlängert wird, trifft die junge Mutter eine folgenschwere Entscheidung. Ihre fast vierjährige Tochter soll künftig bei ihrem Vater in der Ukraine leben.

Mittlerweile geht es Hayden Panettiere besser. Im kommenden Jahr kehrt sie in "Scream 6" als Kirby Reed auch auf die Kinoleinwand zurück.

Ich bin einfach so dankbar, wieder Teil dieser Welt zu sein.

Gut ist auch Hayden Panettieres Verhältnis zu ihrem Ex-Verlobten. Inhalte seiner Social-Media-Aktivitäten teilt die Schauspielerin nicht erst seit dem Ukraine-Krieg auf ihrer Instagram-Seite, zu seinem Geburtstag gratuliert sie ihm öffentlich.



Zu Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine hat Hayden Panettiere die Organisation "Hoplon International" gegründet, mit der sie den Menschen in der Ukraine helfen möchte. Die Spenden sollen für medizinische Hilfsgüter und Schutzausrüstungen für die Menschen an den Frontlinien genutzt werden.



Wo Tochter Kaya aktuell lebt, ist nicht bekannt. "Sie befindet sich nicht in der Ukraine", beantwortet Panettiere die besorgte Nachfrage eines Fans auf Instagram.