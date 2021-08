"Traumschiff"-Star Heide Keller ist tot

Heide Keller spielte sich als Beatrice in die Herzen der Fernsehzuschauer.

Heide Keller spielte sich als Beatrice in die Herzen der Fernsehzuschauer. Bildrechte: imago/APress

Umringt von Hans Jürgen Tögel, Harald Schmidt, Siegfried Rauch, Nick Wilder, Wolfgang Rademann und Inka Bause in einem Special 2011. Bildrechte: imago/APress

1981 heuerte Heide Keller auf dem ZDF-"Traumschiff" an und ging erst 2018 - nach 80 Folgen - wieder von Bord. Damit erreichte die gebürtige Düsseldorferin Kultstatus und einen einmaligen Rekord. Denn so lange verkörperte noch keine Schauspielerin eine Serienrolle.

Am Freitag, den 27. August starb Heide Keller mit 81 Jahren nach langer schwerer Krankheit, wie das ZDF am Montag in Mainz mitteilte. "Heide Keller hat Fernsehgeschichte geschrieben", erklärte die stellvertretende ZDF-Programmdirektorin Heike Hempel.