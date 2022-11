Zumindest für ihre Party haben GNTM-Moderatorin Heidi und Ehemann Tom Kaulitz die Rollen getauscht. Als angsteinflößender Grusel-Fischer verkleidet, führte der 33-Jährige seine in ein Riesenregenwurm-Ganzkörperkostüm gehüllte Liebste an einer Angel über den blauen Teppich. Dort ringelte sie sich fröhlich um seine Füße. Das Laufen fiel dem Model in dem engen Kostüm sichtlich schwer. Von der eigentlichen Heidi war nichts mehr zu erkennen. Unter den rötlich-glänzenden geringelten "Haut"-Schichten waren lediglich kleine Schlitze für Augen und Mund freigelassen worden. Für ein paar heiße Küsse vor den Kameras waren die jedoch mehr als ausreichend.

Geladen waren zahlreiche Promi-Gäste und Familienmitglieder, die in imposanten Kostümen an der Grusel-Sause teilnahmen. Tochter Leni Klum verkleidete sich als Catwoman, Schwager und "Tokio Hotel"-Frontman Bill Kaulitz kam als Meerjungfrau Arielle. Starunternehmer und Neu-Twitter-Chef Elon Musk erschien in einer rot-schwarzen Kriegerkluft, Mutter Maye Musk im Schlepptau.

Klums stets spektakuläre und in der Regel recht aufwändige Kostümierungen zur Gruselnacht werden jedes Jahr mit Spannung erwartet. Als wuselige Wurm-Erscheinung festigte die gebürtige Rheinländerin ihren Ruf als "Queen of Halloween" in ihrer US-amerikanischen Wahlheimat. Ihre 21. Halloween-Party ließ Heidi Klum in einem Hotel in New Yorks Lower East Side steigen.



Heidis legendäres Gruselfest hatte in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie pausieren müssen. Im Jahre 2021 gab's für Heidis Fans als kleinen Trost ein Horrorfilmchen, in dem das Model als Untote ihr Unwesen im Familienheim trieb.