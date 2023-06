Mit diesen beiden Turteltäubchen hat wohl keiner gerechnet: 2018 lernte Heidi Klum Tom Kaulitz kennen. International bekannt wurde er in den Nuller-Jahren als Tokio-Hotel-Gitarrist. Altersunterschied: 17 Jahre. Doch Alter spielte für Heidi noch nie eine Rolle. Am 22. Februar 2019 heirateten die beiden auf einem Standesamt in Los Angeles. Die große Hochzeit folgte auf Capri. Happy End für Heid? Bildrechte: dpa