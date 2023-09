Der Politikbetrieb in Berlin ist meistens recht unglamourös und eher arm an Promi-Gossip. Heiko Maas und Natalia Wörner bildeten da eine kleine Ausnahme. Der frühere Bundesaußenminister und die Schauspielerin brachten etwas Glanz in die Hütte. Doch damit ist nun Schluss. Nach mehr als sieben Jahren Beziehung haben die beiden in einer Stellungnahme über ihre Anwälte ihre Trennung bekanntgegeben.