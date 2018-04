Schauspieler Heiner Lauterbach liebt seinen Beruf seit Jahrzehnten und ist überglücklich mit seiner Frau Viktoria. Und was die 65 angeht, kommt der Philosoph in ihm zum Vorschein.

Es ist sowieso alles relativ. Wie Einstein schon gesagt hat, die Annahme, dass die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft in einer Reihenfolge stattfinden, ist ein Irrtum, wenn auch ein hartnäckiger. Insofern ist glaube ich alles zu seiner Zeit. Heiner Lauterbach

"Nicht jammern, sondern in den Tag hineinleben"

Natürlich fallen ihm auch schwierige Zeiten ein, wenn er zurückblickt. Aber da sei der Mensch zum Glück mit einem ausgeprägten Überlebenswillen ausgestattet. Gefeiert werde am Frühstückstisch mit der Familie. Mit dem Älterwerden habe er nicht wirklich ein Problem, sagt Lauterbach. "Einerseits ist es mühsam, älter zu werden. Andererseits: Was ist die Alternative?" Deshalb sei die Devise: "Nicht jammern, sondern in den Tag hineinleben." Seine Freizeit verbringe er gerne mit Musik und Sport. "Vielleicht fange ich wieder an zu malen."

Angst vor dem Alter habe ich nicht. Ich habe höchstens Angst, nicht alt zu werden. Heiner Lauterbach

Durchbruch mit "Männer"

"Carpe diem", also den Tag zu nutzen, ist wohl auch Lauterbachs Arbeitsmotto. Er hat eine beindruckende Filmografie. Mitte der 1970er-Jahre startete seine Karriere im Filmgeschäft als Darsteller in der Erotik-Reihe "Schulmädchen-Report". Der Durchbruch gelang ihm zehn Jahre später mit Doris Dörries Komödie "Männer" an der Seite von Uwe Ochsenknecht. Es folgten Rollen im "Tatort" und anderen Krimi-Reihen sowie in Kinofilmen wie "Rossini - oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief". Sezenenfoto: Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht in "Männer". Bildrechte: dpa

Treuer Ehemann dank Viktoria

Es gab aber Zeiten, da machte Lauterbach mit seiner dunklen Seite mehr Schlagzeilen als mit seinen Filmen. Seinen ausschweifenden Lebensstil beschreibt der Darsteller in seiner ersten Autobiografie "Nichts ausgelassen" im Jahr 2006. Darin spielen neben Drogen und Alkohol auch Ex-Frauen und Freundinnen wie Katja Flint und Jenny Elvers eine Rolle. Seit 2001 ist Lauterbach mit Viktoria verheiratet. Sie machte aus dem Draufgänger einen treuen Ehemann - einen gesundheitsbewussten Menschen, wie Lauterbach in zahlreichen Interviews erzählt.

Rente nicht in Sicht