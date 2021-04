Wie eine Sprecherin des Konzerthauses der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Montag sagte, störe man sich "an dem etwas tümelnden Untertitel". Die Tonhalle will Heinos Konzert am 8. Oktober daher auch nicht bewerben und verweist auf eine städtische Richtlinie, an die man gebunden sei: Den Ratsauftrag "Städtische Räume sind kein Ort für Hetze".