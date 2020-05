Kennengelernt haben sich Siegfried, Roy, Heino und Hannelore vor vierzig Jahren. Heino und Hannelore waren nach Las Vegas gereist - und hatten dort eine Show der beiden Magiere besucht. Damals noch im "Stardust". Der Sänger und seine Frau waren begeistert von der Darbietung der beiden Deutschen - und wünschten sich ein Autogramm. Der Beginn einer lebenslangen Freundschaft. Künftig gab es für Heino und Hannelore keine USA-Reise ohne einen Abstecher nach Las Vegas. Und wenn Siegfried & Roy für ein Engagement in Deutschland gastierten, waren auch Heino und Hannelore am Start - und hin und wieder standen sie sogar gemeinsam auf der Bühne.

Dann kam Roys schwerer Unfall mit Tiger Montecore im Jahr 2003. Sein Leben hing am seidenen Faden. Die Gläubige Hannelore - und schickte dem Schwerverletzten ihr Amulett ihres Schutzpatrons, dem Heiligen Pi, ans Krankenbett. Dort begleitete es Roy durch die kritische Phase - und erfüllte seinen Zweck: Obgleich zunächst niemand daran glaubte, Roy wurde wieder gesund. Auftreten konnte er nach diesem Schicksalsschlag zwar nicht mehr, doch sein Partner Siegfried blieb an seiner Seite. Dass das so war, ist für Heino keine Überraschung, sondern Zeichen seiner menschlichen Größe. Genau so kannte er Siegfried & Roy als Paar.