Bei diesem Griff in den Schrank hat sich Heino offenbar nicht wirklich eine Platte gemacht. "Die schönsten deutschen Heimat- und Vaterlandslieder" fanden auch schon Nazis schön und so landeten einige fragwürdige Texte samt Melodien schon vor gut 80 Jahren im "Liederbuch der SS".

Bildrechte: dpa

Auch Heinos Ehefrau Hannelore kann die Aufregung um das ursprünglich 1981 erschienene Doppelalbum nicht verstehen. Sie habe die Platte extra für Scharrenbach aus dem Keller geholt: "Ich habe unten nach einer echten Rarität als Geschenk für die Ministerin gesucht. Was jetzt passiert, ist ungerecht", sagte sie in der Zeitung. Als einer von 47 "Heimatbotschaftern" hatte Heino der Ministerin das Geschenk am vergangenen Wochenende beim ersten NRW-Heimatkongress überreicht.



Kritik an unkritischer Haltung zu völkischem Liedgut



Dem Sänger wird schon seit längerem eine unkritische Haltung zu völkischem Liedgut vorgeworfen. Für besondere Empörung sorgte jetzt das von der SS als "Treuelied" glorifizierte Stück von 1814 "Wenn alle untreu werden", das allerdings nicht nur von der SS, sondern auch vom NS-Widerstand gesungen wurde. Heino selbst erklärte nun, er könne sich nicht erinnern, welche Strophen des Liedes er 1981 aufgenommen habe. "Aber ich habe Historiker dran gehabt, die haben gesagt, das sei in Ordnung."