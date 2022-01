Sollten sich aktuelle Medienberichte bewahrheiten, könnte Helene Fischer einen ganz besonderen Jahreswechsel erlebt haben. Wie BILD aus ihrem "engsten Familienumfeld" erfahren haben will, sollen die Schlagersängerin und ihr Lebensgefährte Thomas Seitel "rund um Weihnachten" Eltern eines kleinen Mädchens geworden sein.

Was das Blatt außerdem zu berichten weiß: Helene Fischer soll ihre kleine Tochter nicht in der Klinik im nahen Starnberg entbunden haben, sondern zu Hause. Dort, am Ammersee, soll sich die Sängerin derzeit auch von der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes erholen.