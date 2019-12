Helene kriegt sie alle - zumindest für ein gemeinsames Duett. Auch in diesem Jahr haben neben nationalen Schlagergrößen wie Roland Kaiser und Howard Carpendale auch internationale Stars für einen gemeinsamen Weihnachts-Song in der "Helene Fischer Show" zugesagt. Am Wochenende haben dafür die Aufzeichnungen in der Düsseldorfer Messehalle stattgefunden. An der Seite der Schlager-Queen zu erleben waren u.a. US-Sänger Josh Groban, der britische Popmusiker Engelbert und Backstreet-Boy Nick Carter. Vor allem letzterer sorgte für ordentlich Kreischalarm. Kein Wunder, seit den 90ern sind die Backstreet Boys die ergfolgreichste Boygroup der Welt.

Bereits mit ihrer Performance des Megahits "Backstreets Back" war es um die Fans geschehen. Doch mit "I Want It That Way" sorgten Helene und der Schmusesänger eng umschlungen für Gänsehaut-Momente. Für viele Fans eindeutig der Höhepunkt des Abends.



Doch nicht nur die Menge war begeistert, auch Nick Carter war hin und weg von unserer Helene, dankte ihr mit einem süßen Insta-Post: "What an amazing time in Germany! Thank you @helenefischer and team for having us. Ich liebe dich." Ich liebe dich??! Wenn das mal keine waschechte Liebeserklärung war! Da wird sich Fischer-Lebensgefährte Thomas Seitel wohl warm anziehen müssen ...



Ausgestrahlt wird die "Helene Fischer Show" am zweiten Weihnachtsfeiertag, 20:15 Uhr im ZDF.