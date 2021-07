Corona-Zeit und Lockdown sind auch an Helene Fischer nicht spurlos vorüber gegangen. Der Schlagerstar hat das Beste daraus gemacht, sein privates Glück genossen - und intensiv am neuen Album gearbeitet. Die Ausnahmesituation der Corona-Krise soll sie bei der Auswahl der Songs maßgeblich beinflusst haben. Nicht zuletzt deshalb sei das Album, das noch in diesem Jahr veröffentlicht wird, ihr "persönlichstes Album ever".