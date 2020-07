Der beste Schutz vor Einbrüchen sind wachsame Nachbarn, sagt die Polizei. Im Fall von Helene Fischer scheint sich das zu bewahrheiten. Mehrfach, so heißt es, ist die Schlagersängerin in letzter Zeit auf der Baustelle ihres Grundstücks in Herrsching am Ammersee gesichtet worden. Doch am Mittwochmorgen sollen es maskierte Männer gewesen sein, die über den Bauzaun des noch unbewohnten Anwesens geklettert sind. Prompt informierten Anwohner die Polizei.