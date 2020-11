Einen musikalischen Beitrag der wohl erfolgreichsten Schlagersängerin Deutschlands, die fast ein ganzes Jahr nicht im TV zu sehen war, gab's allerdings nicht zu hören. Dafür warme Dankesworte für das güldene Federvieh. Für die Presse eindeutig zu wenig. Zumal dem aufmerksamen Zuschauer der Gala eines nicht entgangen war: Florian Silbereisens Abwesenheit. Der war zwar ebenfalls als Preisträger bei der Henne zu Gast, doch just zu Helenes großem Auftritt aus dem Saal verschwunden. Hat sich das einstige Paar wohl doch nicht so ganz im Guten getrennt, wie immer "vorgegaukelt" wird, brodelte prompt die mediale Gerüchteküche. Muss "das große Liebes-Comeback" jetzt etwa abgeschrieben werden?

Alles Quatsch, wie Helene Fischer heute via Instagram dezent in einem Nachsatz fallen lässt, nachdem sie sich bei ihren Fans für die Goldene Henne bedankt hat.

Und Danke an dich, mein lieber @floriansilbereisen.official, dass du 'extra' den Saal verlassen hast, nur um noch ein bisschen mit uns zusammen zu sein.

Und um noch einen draufzusetzen gibt's für den Ex einen Bussi on top. Also doch ein "Liebes-Comeback"?



Amüsiert haben wird der Post sicherlich auch Helenes Entourage aus fünf (!) "Bodyguards", die sie zur Henne-Gala begleitet hat - und sich letztendlich als ihr Management, ihr Stylisten-Team und der Leiter der ZDF-Hauptredaktion Show entpuppte. LOL!