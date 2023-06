Dass Helene Fischer bei ihren spektkulären Shows an ihre körperlichen Grenzen geht, schätzen ihre Fans sehr. Das Verletzungsrisko ist jedoch hoch: Erst im März hatte sich der Schlagerstar bei Proben eine Rippe gebrochen. Der Tournee-Start wurde daraufhin verschoben.



Nun ein weiterer Schock für die Fans - sicher aber auch für die Sängerin selbst und ihre Crew. Glücklicherweise stehen in den nächsten Wochen keine weiteren Konzerttermine an. Die aktuelle Tournee pausiert planmäßig bis Ende August. Dann soll Helene Fischer wieder in Köln auftreten.



Quelle: BRISANT, dpa