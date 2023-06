Dass Helene Fischer bei ihren spektkulären Shows an ihre körperlichen Grenzen geht, schätzen ihre Fans sehr. Das Verletzungsrisko ist jedoch hoch: Erst im März hatte sich der Schlagerstar bei Proben eine Rippe gebrochen. Der Tournee-Start wurde daraufhin verschoben.



Nun ein weiterer Schock für die Fans - sicher aber auch für die Sängerin selbst und ihre Crew. Glücklicherweise stehen in den nächsten Wochen keine weiteren Konzerttermine an. Die aktuelle Tournee pausiert planmäßig bis Ende August.