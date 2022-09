Große Tour 2023 Davor hat Helene Fischer wirklich Respekt

Natürlich gehört zu einer so großen Show auch das passende Outfit. Für die kommenden Auftritte hat sich die Sängerin sogar eigene Schuhe anfertigen lassen. "Weil ich immer das gleiche Problem habe. Die Schuhe sind normale Schuhe, die sind aber überhaupt nicht tanzfreundlich und auch nicht fußfreundlich. Das heißt, ich hab mich in den letzten Jahren immer so durchgemogelt." Irgendwann gewöhne sich der Fuß daran - nach der einen oder anderen Blessur.

Und dem will Helene in diesem Jahr gleich vorbeugen. Gerade nach der langen Pause - mit einer Ausnahme - müsse auch sie sich wieder an die hohen Absätze gewöhnen. Das neue Schuhwerk ist also voll aufs glamouröse Outfit abgestimmt - und die Anforderungen einer actionreichen Show.